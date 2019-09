POL-GÜ: Vollsperrung nach Unfall mit schwerverletzten auf der A19

A19/Güstrow (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der A19 zwischen

den Anschlussstellen Güstrow-Süd und Glasewitz, Fahrtrichtung

Rostock, wurden heute morgen gegen 07:30 Uhr der 59jährige

Fahrzeugführer und seine 60jährige Beifahrerin schwerverletzt ins

Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes Van kam aus noch nicht

bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den

Wildzaun, überschlug sich und kam in der Nebenanlage auf dem Dach zum

Liegen. Der Van ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es

entstand ein Sachschaden von 35.500 Euro. Für eine Stunde kam es

aufgrund des Rettungseinsatzes, der Unfallaufnahme und Bergung des

Fahrzeuges zur Vollsperrung der A19.









