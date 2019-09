POL-HWI: Sekundenschlaf auf der Autobahn

Metelsdorf (ots) - Am 28. September, 02:00 Uhr, wurde die Polizei

zur Aufnahme eines Verkehrsunfalles auf die A 20 gerufen. In Höhe der

Ortschaft Plüschow fanden die Beamten einen Ford vor, der

offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen war. Daneben hielten sich

die drei unverletzt gebliebenen Insassen des Unfallfahrzeugs auf.

Eigenen Angaben des 45-jährigen Fahrers zufolge war er, während seine

Mitfahrer schliefen, einem Sekundenschlaf unterlegen. Nachdem das

Fahrzeug auf die Bankette geraten war, eine Kilometertafel und einen

Leitpfosten überfahren hatte, brachte der Fahrer den Pkw auf dem

Standstreifen zum Stillstand und informierte die Polizei. Der

entstandene Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.









