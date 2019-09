POL-LWL: Frau mit Fahrrad gestürzt

Parchim (ots) - Eine 33-jährige Frau hat sich am frühen

Sonntagmorgen in Parchim bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad leicht

verletzt. Sie wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrradfahrerin

ergab einen Wert von 1,19 Promille.









