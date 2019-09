POL-LWL: Stürmischer Montag- Vorsicht im Freien

Ludwigslust (ots) - Nach den Prognosen der Meteorologen steht dem

Landkreis- Ludwigslust Parchim ein stürmischer Montag bevor. Die

ersten umgerissenen Bäume und abgebrochenen schwere Äste wurden der

Polizei bereits auf der B 321 zwischen Hagenow und Bandenitz, auf der

B 104 zwischen Brüel und Sternberg sowie zwischen Pampow und

Holthusen gemeldet. Die Feuerwehren kamen zum Einsatz, um die Bäume

zu beseitigen bzw. das Geäst von den blockierten Straßen wegzuräumen.

Zudem besteht wegen Starkregens die Gefahr von Aquaplaning. Ein

erster Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der BAB 24 bei

Wöbbelin. Ein Autofahrer hatte aufgrund dessen die Kontrolle über

seinen PKW verloren und war gegen eine Schutzplanke geprallt. Der

Fahrer blieb unverletzt, am PKW entstand Sachschaden.



Aus gegebenem Anlass appelliert die Polizei zur besonderen

Vorsicht. Beim Aufenthalt im Freien ist in den nächsten Stunden

größere Umsicht geboten. Dachziegel könnten im Einzelfall von Häusern

auf Gehwege fallen sowie Äste von Bäumen abbrechen. Leere Mülltonnen,

Gartenmöbel und andere leichte Gegenstände im Freien sollten

gesichert werden. Zudem sollten Autofahrer insbesondere auf

Alleenstraßen und Waldstrecken ab sofort defensiver fahren und

vorausschauend unterwegs sein.









