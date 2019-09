POL-NB: 31-jähriger PKW Fahrer nach Verfolgung durch Polizeibeamte des Polizeireviers Barth gestellt

Barth (ots) - Am 29.09.2019 gegen 17:20 Uhr wollten Beamte des PR

Barth in der Ortslage Groß Kordshagen, Landkreis Vorpommern-Rügen,

den Fahrer eines VW Passat einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als

der Fahrer dieses bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle durch

Wegfahren zu entziehen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit

Blaulicht und Sondersignal. Der PKW Fahrer überschritt während

seiner Flucht erheblich die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowohl

innerhalb als auch außerhalb von Ortschaften teilweise bis zu 60

km/h. Er überholte trotz Überholverbotes andere Verkehrsteilnehmer

und missachtete das Rotlicht von Lichtzeichenanlagen. Nach einer

längeren Verfolgung durch die Ortschaften Karnin, Velgast, Bussin,

Kummerow und Niedermützkow, sowie Feld- und Waldwege des Landkreises,

hielt er in einem Waldstück bei Obermützkow sein Fahrzeug an. Auf

Grund eines Defektes war es nicht mehr fahrbereit. Bei der Kontrolle

des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin steht er auf Grund

körperlicher Auffälligkeiten im Verdacht, den Pkw unter Einfluss von

Betäubungsmitteln geführt zu haben. Bei der anschließenden

Durchsuchung fanden die Beamten bei der 33-jährigen Beifahrerin, die

wie der Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammt, Tütchen mit

einer weißen Paste, die sich bei einer nachfolgenden Untersuchung als

ein illegales Betäubungsmittel nach dem Betäubungsmittelgesetz

darstellte. Beim Fahrer erfolgte eine Blutprobenentnahme. Gegen ihn

wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

und des Verdachtes des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss

ermittelt. Gegen die Beifahrerin leitete die Polizei ebenfalls ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetzes ein. Die Kriminalpolizei Barth hat die

Ermittlungen übernommen.



