POL-HRO: Brand eines PKW

In den frühen Morgenstunden des 29. September 2019 kam es in Tessin

in der Karl-Marx-Str. auf einem Hinterhof zum Brand eines PKW VW

Caddy.

Durch die Feuerwehr Tessin wurde der PKW gelöscht. Es entstand am PKW

ein Sachschaden von 30.000,00 Euro.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen, geht die Polizei von

Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Sanitz

unter Tel. 038209-440 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Mariana Jenrich

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Sanitz









