POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 232

Teterow (ots) -



Am 29.09.2019 gegen 02:04 Uhr kam es auf der L 232 zwischen den

Ortschaften Walkendorf und Dalwitz (Landkreis Rostock) zu einem

schweren Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der mit vier Personen

besetzte PKW VW Amarok nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte frontal mit einem Straßenbaum.



Der 30-jährige Fahrzeugführer sowie die 21-, 24- und 43-jährigen

Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende

Krankenhäuser verbracht.



Die 24-jährige Mitfahrerin verstarb im Krankenhaus an ihren schweren

Verletzungen.



Der 30-jährige Fahrzeugführer stand zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls

unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08

Promille.



Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger zum Unfallort

hinzugezogen.



Die L 232 blieb bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen sowie der

Unfallaufnahme vollgesperrt.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit, der entstandende Sachschaden wird

auf 35.500 EUR geschätzt.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



