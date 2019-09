POL-HRO: Vermisster 61-Jähriger aus Rostock aufgefunden - Löschung der Vermisstenfahndung

Rostock (ots) -



Der am heutigen Tag um 09:47 Uhr als vermisst gemeldete 61-jährige

Rostocker konnte dank neuer Zeugenhinweise und der erfolgreichen

Arbeit des eingesetzten Diensthundeführers und seines Fährtenhundes

lebend aufgefunden werden.



Dank neuer Hinweise von Zeugen konnte durch den eingesetzten

Diensthundeführer und seinen Fährtenhund der Polizeiinspektion

Rostock ein neuer Ansatzpunkt für eine mögliche Fährte des Vermissten

ausgemacht werden.

Der Fährtenhund lief entsprechend zielstrebig in ein nahe gelegenes

Waldstück, wo der Gesuchte nach ca. 300m orientierungslos angetroffen

werden konnte.

Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung geht es dem Gesuchten den

Umständen entsprechend wieder gut.



Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für die Hinweise.



Es wird um Löschung der vormals veröffentlichten Pressemitteilung

samt Bildmaterial gebeten.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell