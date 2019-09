POL-HRO: Vermisster 61-Jähriger in Rostock-Gehlsdorf

Rostock (ots) -



Seit dem gestrigen 27.09.2019, ca. 15:30 Uhr wird der 61-jährige

Andreas Altkrüger aus Rostock-Gehlsdorf vermisst.



Herr Altkrüger ist aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen dringend

auf Hilfe angewiesen und vermutlich zeitlich und örtlich

desorientiert. Er wurde letztmalig am 27.09.2019 gegen 15:30 Uhr auf

dem Gelände der forensischen Universitätsklinik in Rostock-Gehlsdorf

gesehen. Eine Abgangsrichtung kann nicht genannt werden.



Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,77m groß

- schlanke Gestalt

- graue Haare

Bekleidet ist Herr Altkrüger wie folgt:

- graue Jogginghose mit weißen Streifen

- graues Sweatshirt

- trägt ein Patientenarmband am Handgelenk



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den

Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigem

Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Dierkow unter

0381- 658 80 sowie jede andere Polizeidienststelle des Landes oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









