POL-NB: PKW-Brand in Greifswald

Greifswald (ots) - In der Greifswalder Makarenkostraße 2a brannte

am 28.09.2019, 03.52 Uhr ein geparkter PKW Toyota völlig aus. Der

Sachschaden beträgt hier etwa 6000,-EUR. Nach ersten Ermittlungen

des Kriminaldauerdienstes wurde das Fahrzeug vorsätzlich in Brand

gesetzt. Zeugen dieser Brandstiftung werden gebeten, sich telefonisch

im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Rufnummer 03834-5400 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell