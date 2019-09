POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person auf der Landesstraße 205 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel/ Müritz (ots) - Am 27.09.2019 gegen 15:55 Uhr ereignete sich

auf der L205 im Ort Nossentin ein schwerer Verkehrsunfall. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Der 69-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr die L205 aus Silz

kommend, in Richtung Jabel. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam

er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

entgegenkommenden LKW. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der PKW-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

werden. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in die

Uni-Klinik nach Rostock geflogen. Er erlitt durch den Unfall

lebensbedrohliche Verletzungen. Sowohl der PKW als auch der LKW waren

nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden. Zur Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe musste

eine Spezialfirma herangezogen werden. Die Gesamtsachschadenshöhe

beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung der

Fahrzeuge und Reinigung der Straße musste die L 205 an der

Unfallstelle bis 21:30 Uhr voll gesperrt werden.



