POL-NB: 27-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstahl eines LKW`s gestellt

Neubrandenburg/Demmin (ots) - Am 26.09.2019 gegen 11:20 Uhr wurde

in der Sponholzer Straße in Neubrandenburg ein Lastkraftwagen der

Marke Nissan Atleon entwendet. Als die Beamten des

Polizeihauptreviers Neubrandenburg den Auftrag erhalten haben, wurde

ihnen auch die Fluchtrichtung des Fahrzeugdiebes mitgeteilt. Trotz

sofortiger Fahndung konnte der LKW nicht aufgefunden werden.

Anschließend haben die Beamten den Geschädigten auf dem Gelände der

Tankstelle aufgesucht, um nähere Angaben zu dem Fahrzeugdiebstahl und

dem Tatverdächtigen zu erfahren.



Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Geschädigte mit seinem LKW

auf das Gelände der dortigen Tankstelle gefahren und hat das Fahrzeug

im nicht verschlossenen Zustand mit dem Schlüssel im Zündschloss

abgestellt und ist in die Tankstelle gegangen. Als er nach ca. 10

Minuten wieder zu seinem Fahrzeug kam, sah er einen fremden Mann in

dem Fahrerhaus seines LKW sitzen. Als der Geschädigte den Fremden

ansprach, antwortete dieser aggressiv auftretend, dass er ihn in Ruhe

lassen soll. Dann hat der Tatverdächtige die Tür zugeworfen und ist

mit dem LKW davongefahren.



Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen

und die Sachfahndung für das Fahrzeug ausgelöst.



Am 26.09.2019 gegen 17:30 Uhr teilte eine aufmerksame

Hinweisgeberin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg mit, dass in Rustow an der Peene ein weißer LKW steht

und eine männliche Person mit einem schwarzen Kapuzenpullover

auffällig vor dem Grundstück auf und ab geht. Dies komme ihr

merkwürdig vor. Als die Beamten das mitgeteilte Kennzeichen

überprüften, stellten sie fest, dass es sich um den LKW handelt,

welcher am Vormittag auf dem Tankstellengelände in Neubrandenburg

entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde.



Die Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin fuhren nach Rustow und

trafen auf den beschrieben Mann. Dabei handelte es sich um einen

27-jährigen Neubrandenburger, welcher nicht in Besitz eines

Führerscheines und deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,4 Promille ergeben. Nach der

Blutprobenentnahme im Krankenhaus Demmin wurde der 27-Jährige auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg vorläufig

festgenommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 27-Jährige das Fahrzeug

entwendet und ist mit diesem in Richtung Demmin gefahren. In einem

Demminer Supermarkt hat der Tatverdächtige eine Flasche Sekt und

mehrere Bierdosen entwendet. Bei dem Ladendiebstahl und der

anschließenden Fahrt mit dem LKW wurde er beobachtet. Eine

Strafanzeige wegen Ladendiebstahls lag mit Personenbeschreibung

bereits vor.



Auf der anschließenden Fahrt hat er weiter Alkohol konsumiert. In

Rustow an der Peene hat sich der 27-Jährige dann gegen 15:00 Uhr mit

dem LKW festgefahren, so dass er nicht weiterfahren konnte. Hier hat

er weiter Bier und Sekt getrunken, bis er von den Polizeibeamten

angesprochen wurde. Die Beamten konnten die leere Sektfalsche und

mehrere leere Bierdosen vor Ort auffinden.



Der 27-jährige Tatverdächtige wurde als Beschuldigter vernommen

und erkennungsdienstlich behandelt. Er muss sich wegen Diebstahls,

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und

Ladendiebstahls verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg wurde der 27-Jährige nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.









