POL-HWI: Vorsicht bei Vorkasse

Wismar (ots) - Gestern ging eine Anzeige wegen Betruges bei der

Polizei in Gadebusch ein. Eine 36-jährige Frau aus dem Amtsbereich

Lützow-Lübstorf teilte mit, dass sie einen Rasenroboter über ein das

Verkaufsportal ebaykleinanzeigen für über 1000 EUR erworben hätte.

Zuvor habe es zwischen ihr und dem Verkäufer regen Whatsapp-Kontakt

gegeben. Außerdem habe er der Frau im Vorwege ein Bild seines

angeblichen Personalausweises geschickt. Gestern, so die Geschädigte,

sei nun ein viel zu kleines und leeres Paket eingetroffen. Die Kripo

in Wismar übernahm die Ermittlungen.



Derartige Fälle sind keine Seltenheit. Sie kommen immer wieder

vor. Die Polizei rät in Sachen Vorkasse, achtsam zu sein. Besonders

misstrauisch sollten Käufer Angeboten begegnen, die einfach zu schön

sind, um wahr zu sein.









