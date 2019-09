POL-LWL: Mann bei Jagdunfall schwer verletzt

Boizenburg /Nostorf (ots) - Bei einem Jagdunfall in Nostorf

(Boizenburg) ist am Donnerstagnachmittag ein 60-jähriger Mann schwer

verletzt worden. Das Opfer war bei Bewusstsein und wurde anschließend

mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Ersten

Erkenntnissen zufolge hatte sein 74-jähriger Jagdkollege ein Stück

Damwild erlegen wollen. Nach Aussage des Schützen habe er sich hierzu

mit seinem Jagdgewehr auf dem Fahrzeugdach seines PKW abgestützt und

dann geschossen. Dabei durchschlug das Projektil aus noch ungeklärter

Ursache das Fahrzeugdach, wobei der auf dem Beifahrersitz des PKW

sitzende 60-Jährige von einem Splitter am Kopf getroffen wurde. Wie

es zu diesem Vorfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die

Polizei stellte die betreffende Jagdwaffe sowie den PKW zur

kriminaltechnischen Untersuchung sicher. Es wird wegen des Verdachts

der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.









