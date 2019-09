POL-LWL: Hoher Sachschaden beim Brand eines Blockheizkraftwerks

Wittenburg (ots) - Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist

am Donnerstagabend in Dreilützow ein Blockheizkraftwerk ausgebrannt.

Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von

ca. 250.000 Euro. Drei Feuerwehren aus der Region kamen zum Einsatz,

um das Feuer der beiden Container, in der die Anlage installiert ist,

zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell