POL-SN: Diebstahl eines Pkw Mercedes

Schwerin (ots) - Im Neumühler Hänflingsweg wurde in der Nacht vom

25.09. zum 26.09.19 ein schwarzer Mercedes C 200 mit dem amtlichen

Kennzeichen SN-XM 382 entwendet.



Das Fahrzeug stand auf dem Grundstück vor der Garage und war

verschlossen. Es handelt sich um einen Pkw, der mit dem

Keyless-Go-System ausgestattet ist.



Hierbei wird das schlüssellose Startsystem der Fahrzeuge

überlistet. Mittels eines elektronischen Verstärkers wird die

Reichweite des Funkschlüssels verlängert. Die Nähe des echten

Schlüssels wird vorgetäuscht, das Fahrzeug kann geöffnet und

gestartet werden.



Möglicherweise kam diese Masche hier zur Anwendung.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell