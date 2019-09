POL-NB: 16-jähriger bei Unfall in Heringsdorf schwer verletzt (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) -



Am 29.09.2019, gegen 15:25 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Unfall im Heringsdorfer

Goethepark gemeldet.

Ein 16-jähriger fuhr verbotenerweise mit seinem Leichtkraftrad durch

den an der Friedensstraße gelegen Park. Auf dem Gehweg kollidierte er

in einer Kurve mit einem Laternenmast.

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde per

Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald geflogen.

Das Leichtkraftrad wurde völlig zerstört, es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









