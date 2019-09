POL-HWI: Seniorin an der Wohnungstür beraubt

Gadebusch (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beraubte eine

86-jährige Frau am Morgen des 25. September in Gadebusch. Nach ersten

Ermittlungen klopfte der Mann zwischen 10:00 und 10:30 Uhr an ihre

Wohnungstür in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Nachdem dem Fremden

geöffnet wurde, zeigte dieser der Seniorin eine silberfarbene Uhr und

gab vor, ihr diese ´schenken´ zu wollen. Allerdings verlangter dafür

im Gegenzug 150 EUR. Das Geld, so der Mann, bräuchte er für ein

Flugticket. In der Folge wirkte er so lange geschickt auf die Frau

ein, bis sie schließlich ihr Portmonee holte. Als sie die Börse in

den Händen hielt, griff der Mann zu. Der Versuch der Seniorin, das

Portmonee festzuhalten scheiterte bereits nach kurzer Zeit und der

Unbekannte flüchtete mit seiner Beute.



Er wird als ca. 170 cm groß, kräftiger bis dicklicher Figur und

mit Dreitagebart beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen

dunklen Rucksack bei sich. Nach Angaben der Frau sprach er gutes

Deutsch mit Akzent.



Die Polizei in Gadebusch leitete ein Ermittlungsverfahren wegen

Raubes ein und bittet Zeugen, die Hinweise zur Sache bzw. zum Täter

geben können, sich unter der 03886/7220 zu melden.









