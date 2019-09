POL-NB: Fahndungserfolg nach Diebstahl eines Mazda - 22-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden

Rostock/Woldegk (ots) - Am 26.09.2019 um 10:50 Uhr hat die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt,

dass in der vergangenen Nacht ein Mazda CX5 in Rostock entwendet und

dieses Fahrzeug aktuell in Laage gesehen wurde. Mit dem Funkspruch

wurden alle Einsatzmittel des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

informiert. Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Altentreptow fuhren daraufhin mit einem zivilen Fahrzeug an der

Abfahrt Neubrandenburg/Ost von der BAB20 ab, um über die B104 nach

Neubrandenburg zu fahren. Kurz vor der Ortschaft Küssow kam ihnen im

Gegenverkehr der entwendete Madza mit dem Rostocker Kennzeichen

entgegen. Die Kollegen der Autobahnpolizei konnten beobachten, wie

der Fahrer des Mazdas auf die B197 in Richtung Woldegk abgebogen ist

und wendeten ihr Fahrzeug, um die Verfolgung aufzunehmen. Sie

informierten alle weiteren Funkmittel, welche sofort nach Woldegk

verlegten, um dort das Fahrzeug stellen zu können.



Nachdem durch Kräfte des Polizeireviers Friedland in Woldegk ein

künstlicher Stau verursacht worden war, war eine Weiterfahrt des

Mazdas nicht möglich. Der Fahrzeugführer stoppte sein Fahrzeug und

wurde durch vier Beamte der Autobahnpolizei und aus Neubrandenburg

festgenommen. Es handelt sich um einen 22-jährigen polnischen

Staatsangehörigen, der im Anschluss zum Kriminaldauerdienst nach

Neubrandenburg verbracht wurde. Hier erfolgten die

Beschuldigtenvernehmung und erkennungsdienstliche Behandlung.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird der 22-jährige Tatverdächtige

aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.



Der Mazda wurde zur Spurensicherung sichergestellt und kann im

Anschluss ohne Schäden an den Rostocker Eigentümer wieder übergeben

werden.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell