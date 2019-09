POL-NB: Fahrzeugführer verursacht mit 2,70 Promille einen Unfall und flüchtet samt Verkehrszeichen auf der Motorhaube

Gielow (ots) -



Am 26.09.2019 gegen 07:45 Uhr ist es bei Gielow zu einem

Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen.



Der Hinweisgeber meldete, dass ein weißer Transporter auf der L202

im Kurvenbereich auf Höhe Gielow gegen ein Verkehrszeichen gefahren

und anschließend mit diesem Verkehrszeichen auf der Motorhaube

weitergefahren ist. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, konnten

sie drei beschädigte Leitpfosten, deutliche Reifenspuren der Bankette

auf ca. 100m-Länge und ein stark deformiertes Kennzeichenschild

sicherstellen. Als die Beamten daraufhin zu der Wohnanschrift des

41-jährigen Fahrzeughalters gefahren sind, konnten sie das

Unfallfahrzeug mit dem Verkehrsschild auf der Motorhaube feststellen.

Der 41-Jährige wurde durch die Beamten stark alkoholisiert

angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von

2,70 Promille ergeben. Es erfolgte die Blutprobenentnahme im Klinikum

Malchin.



Die Überprüfung des Unfallverursachers hat ergeben, dass der

41-Jährige bereits am 25.09.2019 um 22:00 Uhr in Greifswald unter

Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug geführt hat. Am gestrigen Abend hat

er einen Wert von 1,84 Promille gepustet. Auch hier erfolgte die

Blutprobenentnahme. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit

im Straßenverkehr erstattet und der Führerschein des 41-Jährigen

beschlagnahmt.



Somit ist der 41-Jährige am heutigen Tag ohne erforderliche

Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss gefahren, hat einen

Verkehrsunfall verursacht und Unfallflucht begangen.









