POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Seit dem 25.09.2019 wird der 57-jährige Wilfried Wendt aus

Proseken vermisst. Letztmalig wurde er am Dienstag gegen 07:00 Uhr an

seiner Wohnanschrift gesehen.



Personenbeschreibung: ca. 170cm groß, kräftige Statur, Brille,

dunkle kurze Haare, Bekleidung unbekannt.



Herr Wendt ist vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs und benötigt

dringend medizinische Hilfe.



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Tel:

03841-2030 oder jede andere Dienststelle entgegen.



PKin Langwald









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell