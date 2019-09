POL-HWI: Wildunfall mit beteiligtem Schulbus

Wismar (ots) - Gegen 07:15 Uhr des gestrigen Tages stieß ein

Schulbus, der die Gemeindestraße zwischen Teschow und Sülsdorf

befuhr, mit einem Reh zusammen. Das Tier sei so plötzlich von rechts

auf die Fahrbahn gelaufen, dass ein Zusammenstoß nicht mehr zu

verhindern war.



Weder die knapp 20 Schulkinder noch der Busfahrer wurden bei dem

Zusammenstoß verletzt. Am Bus entstand lediglich ein geringer

Sachschaden.



Seit gestern früh wurden im gesamten Bereich der Polizeiinspektion

Wismar sechs Wildunfälle registriert. Verletzte Personen gab es

glücklicherweise in keinem Fall.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon : 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell