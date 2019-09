POL-HRO: Betrunkener Mann belästigt Kinder in Rostock-Dierkow

Rostock (ots) - Am gestrigen Abend, gegen. ca. 18:45 Uhr, erhielt

die Rostocker Polizei den Hinweis, dass ein betrunkener Mann auf

einem Spielplatz im Stadtteil Dierkow Kinder belästigen soll.



Nach ersten Erkenntnissen befand sich der alkoholisierte Rostocker

auf dem Spielplatz und versuchte dort mittels Stock mehrere Kinder in

eine Richtung zu drängen. Dabei äußerte er, dass er Polizist sei. Als

dies ein 15-jähriger Jugendlicher bemerkte und den Rostocker

aufforderte aufzuhören, beleidigte der Tatverdächtige ihn und schlug

ihm ins Gesicht.



Nach dem Eintreffen der Polizei konnte der 42-jährige

Tatverdächtige zügig in Tatortnähe festgestellt werden. Da er

mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten schubste, musste er zu Boden

gebracht und ihm Handfessel angelegt werden. Eine Atemalkoholmessung

ergab einen Wert von 1,68 Promille.



Gegen den mehrfach polizeilich bekannten Rostocker wurde nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Amtsanmaßung

eingeleitet. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wurde der

Tatverdächtige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.









