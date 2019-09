POL-LWL: Carport uns Schuppen abgebrannt

Lübesse (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Lübesse sind am

frühen Mittwochmorgen ein Schuppen und ein Carport durch ein Feuer

zerstört worden. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen

zufolge ist das Feuer gegen 02:00 Uhr im Schuppen ausgebrochen, in

dem am Abend ein Kamin betrieben wurde. Das Feuer griff anschließend

auf einen angrenzenden Carport über und beschädigte zudem einen

weiteren Fahrzeugunterstand. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein

Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Ersten

Schätzungen zufolge soll durch den Brand einen Gesamtschaden von über

30.000 Euro entstanden sein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass

das Feuer von dem Kamin ausgegangen ist, den der Hausbesitzer selbst

installiert haben soll.









