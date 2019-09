POL-GÜ: Solarmodule entwendet

Teterow (ots) - Ein Techniker wollte am 24.09.2019 eine

Solaranlage in Wattmannshagen warten und musste dabei feststellen,

dass Module entwendet wurden. Auf einer Fläche von 375 qm haben

Unbekannte Täter vom Dach einer Stallanlage 200 Solarmodule, durch

lösen der Kabel- und Streckverbindungen, abgebaut und weggefahren.

Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.









