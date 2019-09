POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle auf der B 105

Wismar (ots) - Bereits am Nachmittag des 23. September gegen 15:00

Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall nahe Neuburg auf der B 105, bei

dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen

zufolge, war der Kradfahrer einem entgegenkommender Pkw, der sich im

Überholvorgang befand, ausgewichen und hierbei gestürzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.



Ungefähr 2,5 Stunden später übersah ein 34-jähriger Skodafahrer

einen Mercedes, als er in Höhe der Kreuzung bei Hornstorf

verkehrswidrig auf der B 105 wendete, um in Richtung Wismar zu

fahren. Infolge der Kollision beider Fahrzeuge zog sich der

60-jährige Mercedesfahrer leichte Verletzungen zu und wurde

notärztlich vor Ort behandelt. Der Gesamtschaden belief sich auf

circa 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten geborgen werden.









