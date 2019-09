POL-HRO: Warnung vor Enkeltrickbetrügern - Rentnerin verliert Tausende Euro

Rostock (ots) - Unbekannte haben heute Mittag eine 84-jährige

Rostockerin mit der Enkeltrickmasche um 20.000 Euro betrogen. Die

Rentnerin wurde am Telefon von einer angeblichen Verwandten

kontaktiert. Die Anruferin gab vor, dringend Geld für einen Autokauf

zu benötigen.



Bei drei weiteren Betrugsversuchen in Rostock, Wismar und Crivitz

kam es nicht zu einer Geldübergabe. Hier bemerkten die Angerufenen

den Schwindel rechtzeitig und informierten umgehend die Polizei.



Vor diesem Hintergrund warnt das Polizeipräsidium eindringlich vor

Telefonbetrügern. Vor allem ältere Menschen werden immer wieder

gezielt von Betrügern ausgesucht und mit den unterschiedlichsten

Maschen - vor allem mit dem klassischen Enkeltrick - unter Druck

gesetzt. Viele haben so schon ihre gesamten Ersparnisse verloren.



Helfen Sie der Polizei und reden Sie mit Ihren Angehörigen und

Verwandten über diese Betrugsmasche! Sensibilisieren Sie Ihre Eltern

oder Großeltern! Niemals sollte Geld an fremde Personen übergeben

werden. Im Zweifel sollte der Hörer aufgelegt und umgehend die

Polizei verständigt werden.









