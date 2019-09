POL-NB: Zwei Transporter in Waren (Müritz) entwendet - in Brandenburg gestellt

Waren (Müritz) (ots) - Am gestrigen Tage (23.09.19) stellten

Mitarbeiter eines Autohauses in Waren (Müritz) gegen 06:00 Uhr den

Diebstahl von zwei Transportern fest.



Die beiden Fiat Ducato haben jeweils einen Wert von etwa 30.000

EUR.



Am Montag gegen 07:00 Uhr führten Kräfte der Gemeinsamen

Operativen Fahndungsgruppe in Brandenburg (bestehend aus Zoll,

Bundes- und Landespolizei Brandenburg) in Bad Freienwalde eine

Kontrolle durch. Dabei hielten sie einen BMW an, bei welchem es sich

um ein sogenanntes Pilotfahrzeug handeln könnte. Zwei nachfolgende

Fiat Ducato versuchten daraufhin die Kontrollstelle zu umfahren. Ein

flüchtender Transporter konnte in Hohenwutzen gestoppt werden. Der

31-jährige Fahrzeugführer mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde

vorläufig festgenommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der zweite

Transporter wurde kurze Zeit später in Polen abgestellt und verlassen

vorgefunden. Die polnische Polizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Auch die Insassen des BMW (35 und 40 Jahre alt, polnische

Staatsangehörigkeit) wurden vorläufig festgenommen. Die

Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) prüft heute die Beantragung eines

Haftbefehls gegen die drei Männer.



Bei den beiden Transportern handelt es sich um die Fiat Ducato,

welche in Waren (Müritz) entwendet wurden.









