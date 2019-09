POL-HST: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 61-jährigen Mann aus Binz

Binz/Sassnitz (ots) - Der seit dem 18.09.2019 als vermisst

gemeldete 61-Jährige aus Binz konnte in den heutigen Morgenstunden

des 24.09.2019 wohlbehalten in Sassnitz angetroffen werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung zu dem 61-Jährigen wird somit

aufgehoben.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung der

Bevölkerung und der Medien und bittet um Löschung des

Vermisstenaufrufes.









Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell