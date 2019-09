POL-HST: Nachmeldung: Betrügerisches Vorgehen einer Polsterwerkstatt in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Die Polizeiinspektion Stralsund nimmt

Bezug auf eine Pressemitteilung vom 04.09.2019, in der über eine

Polsterwerkwatt in Ribnitz-Damgarten berichtet wurde:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4366190.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind beendet worden.

Hintergrund ist, dass die 70-jährige Anzeigenerstatterin ihren

Vorwurf des Betruges gegen die ´Polsterwerkstatt Jansen´ nicht mehr

aufrechterhält. Der zur Reparatur in Auftrag gegebene Stuhl wurde

durch die Firma an die Frau zurückgegeben. Der Seniorin ist kein

Schaden entstanden. Weitere Ansprüche an die Firma bestehen nicht.

Ebenso kann die Polsterwerkstatt nunmehr eine gültige

Gewerbeerlaubnis vorweisen.



Die Ermittlungsakte wurde bereits mit dem Vorschlag der

Einstellung des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft Stralsund

übersandt.









