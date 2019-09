POL-NB: Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet mit Verkehrsunfall und Führerscheinentzug (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



Ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens lieferte

sich in den späten Abendstunden des 23.09.2019 eine wilde

Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen des PR Friedland und einem

weiteren Streifenwagen des PHR Neubrandenburg.

Das Fahrzeug des 26-Jährigen, in dem sich noch eine 17-jährige

weibliche und eine 23- jährige männliche Person befanden, war einer

Streifenwagenbesatzung auf der Demminer Straße mit Fahrtrichtung

Stadtzentrum mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit

aufgefallen. Anhalteversuchen der Streifenwagenbesatzung mittels

Anhaltesignal und eingeschalteten Sondersignal entzog sich der

Fahrzeugführer durch eine Flucht ins Neubrandenburger

Reitbahnviertel. Mit Geschwindigkeiten von 140 bis 160

Stundenkilometern setzte der Fahrzeugführer seine Flucht über die

Demminer Straße weiter auf der L35 bis Neddemin und von dort weiter

auf der L28 in Richtung Brunn fort. Bei dieser Fahrt missachtete der

Fahrzeugführer an passierten Lichtzeichenanlagen bei Rotlicht das

Haltegebot und missachtete fortgesetzt die gegeben Haltesignale des

verfolgenden Funkstreifenwagens.

Beim Abbiegen von der L28 in Richtung Rossow und einem sich

anschließenden Wendemanöver konnte der Funkstreifenwagen sich vor das

flüchtende Fahrzeug setzen. Der Fahrzeugführer rammte schließlich den

Funkstreifenwagen. Bei einem weiteren Wendeversuch konnte durch den

Funkstreifenwagen und einen weiteren zwischenzeitlich eingetroffenen

Funkstreifenwagen das PHR Neubrandenburg eine Weiterfahrt des

Fahrzeugführers verhindert und selbiger mit einfacher körperlicher

Gewalt aus dem PKW gezogen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer

ergab schließlich einen Atemalkoholwert von 0,93 Promille. Bedingt

durch eine Spontanaussage zu einem vorausgegangen BtM-Konsum besteht

zudem der Verdacht des Fahrens unter BtM-Einwirkung.

Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und eine Strafanzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrzeugführer. Der Führerschein

wurde sichergestellt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein

Sachschaden von 3.500,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die

Kriminalpolizei ermittelt.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen gefährdete der Fahrzeugführer

nicht nur sich, seine Fahrzeuginsassen und die verfolgenden

Polizeibeamten sondern auch zufällig auf der Fluchtstrecke im

Gegenverkehr befindliche Fahrzeuge. Die Polizei bittet diese

Fahrzeugführer sich bei der Polizei in Friedland unter der

Telefonnummer 039601-300224 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle optional über die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.





Im Auftrag





Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg











Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell