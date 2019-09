POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 61-jährigen Ulrich NEUE aus Binz (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Seit Mittwoch, den 18.09.19, wird der 61 Jahre alte Ulrich NEUE aus

Binz vermisst. Letztmalig wurde Herr NEUE in seiner, durch einen

Brandschaden beschädigten Wohnung, Hans-Beimler-Straße 4 in 18609

Binz gesehen. In Binz gehört der Vermisste zum Stadtbild.

Ulrich NEUE leidet unter einer Alkoholabhängigkeit und benötigt

dringend seine Medikamente, die er nicht mit sich führt.

Herr NEUE ist circa 186 cm groß, von schlanker Gestalt mit kleinem

Bauchansatz. Die Gesichtspartie wird als aufgedunsen beschrieben. Der

Vermisste ist Brillenträger und trägt kurze dunkle Haare.

Der Vermisste trug zuletzt eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt mit

darüber getragenem blauem Kapuzenpullover. Zum Schuhwerk konnten

keine Angaben gemacht werden.

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Ulrich NEUE geben kann, wird gebeten,

sich an das Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer

038392/3070 optional an jede andere Polizeidienststelle zu wenden

oder Aufenthaltshinweise via Internet unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.





Im Auftrag





Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell