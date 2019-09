POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer in Strasburg, im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) - Am Montag, dem 23.09.2019, gegen 11:30 Uhr kam es

in Strasburg, in der Wallstraße zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Gegenwärtig stellt

sich der Unfallhergang wie folgt dar: Der 56-jährige Fahrer eines PKW

Skoda wollte nach links auf ein Grundstück in der Wallstraße

abbiegen. Dabei übersah er den, im Gegenverkehr befindlichen,

35-jährigen Kradfahrer einer Honda. Es kam zur Kollision beider

Fahrzeuge. In der Folge wurde der 35-Jährige lebensbedrohlich

verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das

Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 10.500,00 Euro. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern noch an. Ein Sachverständiger der DEKRA befand

sich im Einsatz.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell