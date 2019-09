POL-NB: Diebstahl eines PKW BMW in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) - Am 23.09.2019 um 14:57 Uhr teilte ein

Bürger per Notruf mit, dass sein PKW BMW (5-Reihe) in einer

Gartenanlage ´Am Küssower Berg´ entwendet wurde. Der Fahrzeughalter

hatte seinen PKW gegen 12.00 Uhr auf einem Weg innerhalb der

Gartenanlage abgestellt und verschlossen. Den Fahrzeugschlüssel

deponierte er zusammen mit seiner Brieftasche in seiner Gartenlaube.

Diese war nicht verschlossen. Dann verrichtete er hinter der

Gartenlaube Gartenarbeiten. Gegen 14:45 Uhr stellte der Geschädigte

fest, dass der Fahrzeugschlüssel und die Brieftasche nicht mehr am

Ablageort waren. Daraufhin prüfte er den Abstellort seines PKW und

stellte fest, dass dieser entwendet worden war. Bei dem PKW handelt

es sich um einen neun Jahre alten BMW. Der Schaden beträgt ca. 8000,-

Euro. Fahndungsmaßnahmen führten bisher noch nicht zur Feststellung

des Fahrzeuges. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

