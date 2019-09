POL-NB: Zeugen nach Einsatz in Stralsund gesucht

Stralsund (ots) - In den gestrigen frühen Morgenstunden (22.09.19,

gegen 04:30 Uhr) informierten Zeugen über den Notruf die Polizei

darüber, dass in der Stralsunder Ossenreyerstraße ´Deutsche mehrere

Ausländer durch die Straßen hetzen würden´.



Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung traf auf insgesamt vier

Zeugen, welche ihre Angaben bestätigten. Demnach hätten fünf Deutsche

drei afrikanisch aussehende Männer verfolgt und dabei auch

ausländerfeindliche Parolen gerufen. Es sei zu Steinwürfen von beiden

Seiten gekommen. Die Afrikaner seien schließlich mit einem Auto

geflüchtet.



Durch weitere Befragungen konnte der Aufenthaltsort von deutschen

Männern bekannt gemacht werden, welche eventuell beteiligt waren.

Mehrere Funkwagenbesatzungen, auch aus Greifswald und Grimmen,

begaben sich in die Heilgeiststraße. Hier trafen die Beamten auf

insgesamt sieben Personen. Auf zwei der Männer trafen die

Personenbeschreibungen der Zeugen zu. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft wurden die Männer nach der Identitätsfeststellung,

einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle und der Möglichkeit einer

Aussage zum Sachverhalt - von der niemand vor Ort Gebrauch machte -

aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Ebenfalls in der Heilgeiststr. wurde ein unabhängiger Zeuge

angetroffen. Er gab an, dass drei ausländische Personen eine Gruppe

Männer ´bepöbelt´ hätte und daraufhin durch diese verfolgt wurden. Er

bestätigte auch das wechselseitige Werfen von Steinen.



Durch weitere Ermittlungen wurde ein Geschädigter namhaft gemacht

und aufgesucht. Der 22-jährige Tunesier konnte aufgrund der

Sprachbarrieren nur sehr grob zum Sachverhalt aussagen. Demnach sei

es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen in deren Folge die

deutschen Tatverdächtigen die Zuwanderer aus einer Gruppe heraus

eingeschüchtert hätten, sodass sie schließlich flüchteten. Niemand

sei körperlich verletzt worden. Die beiden anderen Geschädigten

müssen noch ermittelt werden.



Die eingesetzten Beamten erstatteten von Amts wegen Anzeigen wegen

des Versuchs der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Der

Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die

Ermittlungen aufgenommen. Alle Beteiligten müssen noch - auch unter

Zuhilfenahme eines Dolmetschers - vernommen werden, um den

Sachverhalt umfänglich aufzuklären.



Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die

Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.









