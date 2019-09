POL-HST: Mehrere körperliche Auseinandersetzungen in Stralsund

Stralsund (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag, dem

22.09.2019, wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund

gleich zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gerufen.



So erhielten die Beamten gegen 00:45 Uhr den Auftrag, zur

Gaststätte ´Zur Fähre´ in der Stralsunder Altstadt zu fahren. Dort

sollte ein Mann nach einer Prügelei dringend Hilfe benötigen. Vor Ort

konnten die Stralsunder Polizisten jedoch aufklären, dass sich der

körperliche Angriff zum Nachteil des 24-jährigen Stralsunders nicht

in der Gaststätte ereignete, sondern in seiner Wohnung in

unmittelbarer Nähe. Hier kam es offenbar zum Streit mit einer

20-Jährigen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte

offenbar, infolgedessen die beiden Beteiligten im Rahmen von

wechselseitig begangener, körperlicher Angriffe Verletzungen

erlitten. Anschließend flüchtete der junge Mann auf die Straße, wo

ihn Zeugen fanden und die Polizei verständigten. Der Mann kam zur

weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die

Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen des

Verdachtes der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung

in dem Fall.



Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:45 Uhr zu einem

Polizeieinsatz vor der Lokalität ´Fishermanns´ auf der Stralsunder

Hafeninsel. Dort ereignete sich vor dem Restaurant eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der nach

derzeitigen Erkenntnissen zwei 34 und 43 Jahre alte Männer zum Teil

schwere Schnitt- und Stichverletzungen davontrugen. Ein Beteiligter

musste noch in der Nacht im Krankenhaus notoperiert werden. Der

Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum

Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern gegenwärtig

noch an. Gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen ermittelt die

Kriminalpolizei nun wegen des Verdachtes der gefährlichen

Körperverletzung. In diesem Zusammenhang geht die Polizei auch

Beschädigungen an zwei Pkw nach, die offenbar im Zuge der Rangelei

entstanden. Der Gesamtsachschaden an den beiden Pkw Audi und VW wird

gegenwärtig auf etwa 900 Euro geschätzt.









