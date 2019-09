POL-HWI: Erneute Betrugsversuche über das Telefon

Wismar (ots) - Am vergangenen Wochenende erhielt eine Seniorin

einen Telefonanruf, in dem ihr eine Gewinnsumme in Höhe von 29.000

EUR in Aussicht gestellt wurde. Für den ´Transport´ des Geldes sollte

die 63-Jährige vorweg Codes von Guthabenkarten in Höhe von 950 EUR

telefonisch an die Betrüger übermitteln. In einem anderen Fall

verlangte ein Unbekannter per Email 2.000 EUR in Bitcoins von einer

Frau, andernfalls würde eine Filmsequenz veröffentlicht, die die Frau

beim Gucken von Videos für ´Erwachsene´ zeige. Die Angerufenen fielen

auf den Nepp nicht herein und informierten die Polizei.



Enkeltrick, Gewinnversprechen, Schockanrufe, falsche Polizisten -

Staatsanwälte - Gerichtsvollzieher...... ! Die Erscheinungsformen des

Trickbetruges sind vielfältig. Jeden Tag versuchen Täter mit

unterschiedlichsten Methoden an das Geld potentieller Opfer zu

gelangen. Präventive Tipps und Informationen der Polizei finden Sie

unter: https://www.polizei-beratung.de



Vor diesem Hintergrund möchten wir auch auf ein Präventionsvideo

zum Thema ´Call-Center-Betrug/Trickbetrug an Senioren´ hinweisen. Der

vom Miniatur-Wunderland in Kooperation mit der Hamburger Polizei

erstellte Kurzfilm zeigt eindrücklich die Vorgehensweise der

Kriminellen.



https://www.youtube.com/user/MiWuLaTV/videos









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell