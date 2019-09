LWSPA M-V: Sportbootunfall zwischen Hiddensee und Rügen

Waldeck (ots) - Am 21.09.2019, gegen 13:10 Uhr, kam es in der

Gellerhakenrinne (zwischen Hiddensee und Rügen) zu einer Kollision

zweier Sportboote. Ein 10 m langer und 8 m breiter dänischer Trimaran

kollidierte vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung der

Verkehrssituation in Verbindung mit auffrischendem Wind zunächst mit

der Fahrwassertonne 46. Im Anschluss geriet der Skipper gegen ein in

gleiche Richtung fahrendes, 8m langes Segelboot mit drei Personen an

Bord. Ein Wendemanöver des Trimarans führte im Anschluss zu einem

zweiten Zusammenstoss mit dem Segelboot. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden, eine Person auf dem Segelboot wurde bei der

Kollision leicht am Kopf verletzt. Durch Beamte der WSPI Stralsund

wurde der Sportbootunfall aufgenommen. Ein Atemalkoholtest beim

Verursacher zeigte im Ergebnis 0,0 Promille an. Der Skipper war

allein an Bord des Trimaran. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung gem. § 229 StGB wurde durch die Beamten gefertigt.

An der Tonne 46 wurde bei genauer Untersuchung erstaunlicherweise

kein Schaden festgestellt.









