POL-NB: Brand im Mehrfamilienhaus in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) (ots) - Bei einem Brand im Hausflur eines

Mehrfamilienhauses am 23.09.2019, 03.52 Uhr in Waren (Müritz),

Springer Straße entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro, Personen

wurden nicht verletzt. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

gelang es schnell, einen brennenden Kinderwagen und die

Hausbriefkastenanlage im Erdgeschoss zu löschen. Insgesamt mussten 25

Bewohner, darunter 4 Kinder das Haus vorübergehend verlassen, damit

die Feuerwehr den Treppenaufgang und die Wohnungen lüften kann.

Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft brachten die Bewohner

kurzfristig im ´Schmetterlingshaus´ unter. Zwischenzeitlich sind alle

wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Die Kriminalpolizei ermittelt

wegen des Verdachts der Brandstiftung. Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell