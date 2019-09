POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 342 mit einer leichtverletzten Person (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 20.09.2019, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der L 342

zwischen Conow und Fürstenhagen (Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 55-jährige Fahrer

eines landwirtschaftlichen Ackerschleppers mit einem mit Maishäcksel

voll beladenem Auflieger befuhr die L 342 aus Richtung Conow kommend.

Unmittelbar hinter dem Ortsausgang verlor der Fahrer nach Durchfahren

einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam

nach links von der Fahrbahn ab. Hier kippte das Gespann auf die linke

Fahrzeugseite. Der Kraftfahrer aus der Uckermark wurde bei dem Unfall

leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung

ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte

durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz. Nach

bisherigen Erkenntnissen muss in Anbetracht der Beladung des Gefährts

und des Straßenzustandes nicht angepasste/überhöhte Geschwindigkeit

als Unfallursache angenommen werden. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 40.550,00 Euro. Die Zugmaschine und der

Auflieger mussten durch ein Spezialbergeunternehmen aufgerichtet und

abgeschleppt werden. Glücklicherweise traten keine Betriebsstoffe am

verunfallten Fahrzeug aus.



Im Auftrag



Torsten Blauch; KHK

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell