POL-HRO: Brand im Supermarkt in Schwerin - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Schwerin (ots) - Am Donnerstagabend musste der Penny-Markt in der

Schweriner Bürgelstraße (Stadtteil Mueßer Holz) evakuiert werden. Ein

unbekannter Hinweisgeber meldete kurz vor 19:00 Uhr, dass es in dem

Supermarkt brennt. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich keine

Personen mehr im Gebäude. Nach Angaben von Zeugen brach das Feuer im

Markt an einem Pappaufsteller aus. Die unverzüglich reagierende

Marktleitung konnte den Brand schnell mittels eines Feuerlöschers

ersticken, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Es wurden keine

Personen verletzt. Die eintreffende Schweriner Feuerwehr musste den

Brandort lediglich kontrollieren und belüftete den Markt. Dieser

blieb trotzdem am Donnerstagabend geschlossen. Der mutmaßliche Täter

kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich

- zirka 15 - 17 Jahre alt

- zirka 170 - 180 cm groß

- kurze blonde Haare

- dunkle Bekleidung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache

aufgenommen. Wir bitten nunmehr um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer

hat etwas Auffälliges in diesem Zusammenhang gesehen oder kann

Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise können beim

Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer: 0385-51802224,

über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder

Polizeidienststelle bekannt gegeben werden.



Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell