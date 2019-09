POL-NB: Zwei Traktoren angegriffen und Elektronik entwendet - Schaden: 30.000EUR

Bütow (ots) - In der Nacht vom 19.09.2019 zum 20.09.2019 haben

bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in 17209 Bütow zwei

Traktoren angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die

Täter widerrechtlich auf das nicht umfriedete Firmengelände begeben,

die beiden Traktoren der Marke John Deere aufgebrochen und die

komplette Elektronik ausgebaut und entwendet. Der entstandene Schaden

wird nach derzeitigem Stand auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls

wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen.



Zeugen, die in Bütow und Umgebung auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachliche Hinweise zu dem

Diebstahl oder dem Verbleib der entwendeten Elektronik der John Deere

Traktoren geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel

unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.









