POL-LWL: Zwei PKW im Gegenverkehr zusammengeprallt- zwei Verletzte

Boizenburg/ Horst (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind

am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 01 zwischen Horst und

Bickhusen zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Ersten

Erkenntnissen zufolge hat ein 20-jähriger Fahrer aus noch ungeklärter

Ursache die Kontrolle über seinen PKW verloren und war in den

Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem PKW eines 66-jährigen

Mannes zusammen, der bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitt

und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der mutmaßliche

Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen

entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 30.000 Euro

beziffert wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen

Unfallursache.









