POL-NB: PKW-Brand in Strasburg (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 20.09.2019, gegen 03:00 Uhr, kam es zum Brand eines in der

Strasburger Friedensstraße geparkten PKW Audi. Das Fahrzeug stand so

dicht an einer Hauswand, dass die Außenfassade ebenfalls stark

beschädigt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Strasburg konnte den Brand unter Kontrolle

bringen, so dass eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus verhindert

wurde. Der PKW brannte vollständig aus, die Bewohner konnten im Haus

bleiben.

Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 24.000

EUR.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kriminaldauerdienst des

Kriminalkommissariates Anklam geführt.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









