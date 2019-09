POL-HWI: Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz im Landkreisgebäude in Wismar

Wismar (ots) - In dem Moment, als die Notärztin den Säugling

erneut untersuchte, konnten Beamte des Spezialeinsatzkommandos M-V

den Tatverdächtigen mittels einfacher körperlicher Gewalt

überwältigen. Der zwei Monate alte Junge ist wohlauf und befindet

sich derzeit unter ärztlicher Beobachtung. Der 22-jährige

Tatverdächtige ist unverletzt. Er wurde vorläufig festgenommen und

der Kripo Wismar zum Zwecke weiterer polizeilicher Maßnahmen

überstellt.









