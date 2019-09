POL-HWI: Folgemeldung zum Polizeieinsatz im Landkreisgebäude in Wismar

Wismar (ots) - Seit heute Nachmittag befindet sich ein Ghanaischer

Mann in der dortigen Ausländerbehörde. Er ist unbewaffnet, trägt

jedoch ein Kleinkind vor sich und nutzt dieses als Druckmittel, in

Deutschland bleiben zu können. Eine Notärztin ist vor Ort und hat

das Kind untersucht. Es geht ihm gut. Derzeit versucht ein

Interventionsteam der Polizei ein friedliches Ende der Situation

herbeizuführen.









