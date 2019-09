POL-HWI: Erstmeldung - Bedrohungslage in Wismar

Wismar (ots) - Derzeit kommt es im Gebäude des Landkreises

Nordwestmecklenburg in Wismar zu einem größeren Polizeieinsatz.

Anlass ist eine Bedrohungslage innerhalb des Amtes. Aus taktischen

Gründen können wir keine näheren Angaben zur Sachlage machen.



Seit ca. 14.30 Uhr bis auf weiteres ist die Einfahrt zur Rostocker

Straße auf Höhe der Polizeiinspektion Wismar für den Fahrzeugverkehr

gesperrt.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell