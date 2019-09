POL-ANK: 17-Jähriger begeht Tankbetrug und liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Greifswald - Polizei sucht vier Passanten

Greifswald (ots) - Am gestrigen Abend (18. September 2019, gegen

20.40 Uhr) meldete eine Mitarbeiterin einer Greifswalder Tankstelle

der Polizei, dass soeben ein schwarzer Audi ohne Kennzeichen vor Ort

getankt und anschließend weggefahren sei, ohne die Rechnung bezahlt

zu haben. Ein Gast der Tankstelle ist dem Audi hinterhergefahren und

konnte so der Polizei den genauen Aufenthaltsort des Fahrzeugs

mitteilen. Während der polizeilichen Nacheile quer durch Greifswald

beschädigte der Audi-Fahrer einen Streifenwagen. Zudem war das

flüchtige Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

und gefährdete dabei das Leben von Fußgängern. Ein Zeuge berichtete,

dass ca. vier Passanten, welche sich in der Straße Am Elisenpark auf

einer Verkehrsinsel befanden, beiseite springen mussten, um vom Audi

nicht erfasst zu werden.



Auf der Höhe Kemnitz konnte das Fahrzeug endlich gestoppt werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 17-Jährigen aus dem Raum

Greifswald. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Tankbetrugs

aufgenommen.



Für die polizeilichen Ermittlungen ist es notwendig, dass sich die

vier Passanten, welche sich Am Elisenpark aufhielten, bei der Polizei

melden. Dies können sie gerne direkt bei dem Polizeihauptrevier

Greifswald unter 03834-5400 tun. Die Polizei bedankt sich für die

Mithilfe und insbesondere bei der tatkräftigen Unterstützung des

Tankstellengastes!









