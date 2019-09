POL-HWI: Freilaufender Hund bringt Radfahrer zu Fall

Neu Degtow (ots) - Am 18. September, 09:45 Uhr, wurde die Polizei

über einen Verkehrsunfall in Neu Degtow zwischen einem Hund und einem

Radfahrer informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein

65-jähriger Mann die Straße Am Wiesengrund, als ihm der nicht

angeleinte Vierbeiner, von einem Feld kommend, vors Rad lief. In

Folge der Kollision stürzte der Radler und verletzte sich schwer. Er

wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den

Unfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung ein.









