POL-HST: Polizei bedankt sich zum ´Tag der Zivilcourage´ bei zwei aufmerksamen Bürgern

Landkreis V-R (ots) - Passend zum heutigen ´Tag der Zivilcourage´

am 19.09.2019 bedankt sich die Polizeiinspektion Stralsund bei zwei

aufmerksamen Bürgern aus dem Grimmener Umland, die gestern Abend

womöglich Schlimmeres verhinderten.



Die beiden 47 und 59 Jahre alten Männer bemerkten kurz vor 20:00

Uhr auf dem Radweg entlang der Landesstraße 19 bei Jessin einen

94-Jährigen, der augenscheinlich orientierungslos war. Etwa zur

selben Zeit meldete sich die Tochter des betagten Seniors bei der

Grimmener Polizei, um ihren Vater als vermisst zu melden. Der Rentner

hatte offenbar das private Wohnumfeld in Grimmen in unbekannte

Richtung verlassen. Seit 16:00 Uhr suchten die Angehörigen bereits

nach dem Rentner.



Die beiden Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Grimmener

Polizisten um den vermisst gemeldeten Rentner. Indem die beiden 47

und 59 Jahre alten Männer hingesehen haben und einschritten, trugen

sie wesentlich dazu bei, dass der Senior wohlbehalten zurück zu

seinen Angehörigen gebracht werden konnte. Für ihr zivilcouragiertes

Handeln bedankt sich die Polizei bei den beiden Männern, die

stellvertretend für die vielen stillen, zivilen Helden des Alltags

stehen.



In diesem Zusammenhang verweist die Polizeiinspektion Stralsund

auch auf die jüngsten Ereignisse im Bereich des Landkreises

Vorpommern-Rügen, in denen Bürger Zivilcourage bewiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4375141 und

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4368876.









